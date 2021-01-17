نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الدور الثاني.. جدول مباريات الدوري السعودي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل نهاية الدور الأول من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، أعلنت لجنة المسابقات عن جدول مباريات الدوري السعودي 2021 للدور الثاني الذي من المقرر أن يبدأ من الجولة السادسة عشر في يوم السبت الموافق 30 يناير الجاري، على أن تنتهي المنافسات في هذه البطولة يوم الأحد الموافق 30 من مايو 2021، فيما يُعد هذا الدوري من البطولات المميزة التي يتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

ويتصدر فريق الهلال “الزعيم” قائمة فرق البطولة في الدور الأول برصيد 26 نقطة، بعدما مرت 12 جولة، فيما يليه نادي الشباب الذي جاء في مركز الوصيف برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع النادي الأهلي الذي حلّ في المركز الثالث، فيما جاء نادي التعاون في المركز الرابع بعدد 21 نقطة، ثم الاتحاد بعدد النقاط نفسها.

جدول الدوري السعودي 2021

جاء جدول بطولة الدوري السعودي 2021 للدور الثاني الذي ينطلق يوم السبت 30 يناير الجاري، خدمة لعشاق كرة القدم في المملكة، وذلك على النحو الآتي:

إن عدد المباريات في الدور الثاني تصل إلى 120 مباراة. تبدأ أول مباراة يوم 30 يناير 2021، بين فريقي الفيصلي والتعاون. كما أن عدد الأسابيع المقررة للدور الثاني من البطولة 15 أسبوعًا، تبدأ من الأسبوع السادس عشر. فيما تأتي آخر مباراة بين فريقي النصر والاتحاد يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م. أخيرًا فإن آخر أسبوعين 29 و30 تجري فيهما المباريات في يومين فقط، على أن يضم يوم الثلاثاء 25 مايو 8 مباريات، ويوم الأحد 30 مايو 8 مباريات.

ترتيب فرق كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وفي سياق نشر جدول الدوري السعودي 2021م للدور الثاني، فإن ترتيب فرق كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الدور الأول، جاءت وفقًا للجدول الموضح أدناه:

النادي المباريات فاز تعادل خسر النقاط الهلال 13 7 5 1 26 الشباب 13 7 4 2 25 الأهلي 13 7 2 4 23 التعاون 13 5 6 2 21 الاتحاد 13 5 6 2 21 أبها 13 6 2 5 20 الوحدة 13 6 2 5 20 الاتفاق 13 5 3 5 18 القادسية 13 5 3 5 18 النصر 13 5 2 6 17 الفتح 13 5 2 6 17 الفيصلي 13 3 5 5 14 الباطن 13 3 4 6 13 الرائد 13 3 4 6 13 العين 13 3 1 9 10 ضمك 13 2 3 8 9

وإلى هنا، فقد كانت هذه كافة المعلومات المتعلقة بجدول بطولة الدوري السعودي لعام 2021 الدور الثاني، وأيضاً جدول ترتيب فرق كأس الأمير محمد بن سلمان في الدور الأول للمحترفين، ومعرفة ترتيب كل فرقة على حدة بالتفصيل.