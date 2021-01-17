في أول مباراة بعد انتقاله من ريال مدريد.. يوفيتش يسجل هدفين ويقود فرانكفورت للفوز على شالكه

قاد النجم الصربي لوكا يوفيتش فريقه اينتراخت فرانكفورت، للفوز على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني.

وسجل يوفيتش هدفين في أول مباراة له مع اينتراخت فرانكفورت بعد انتقاله من ريال مدريد على سبيل الإعارة.



وافتتح أندريه سيلفا التسجيل لصالح فرانكفورت عند الدقيقة 28، وبعد دقيقة واحدة استطاع ماتيو هوبي تسجيل التعادل لشالكه.



واستطاع لوكا يوفيتش أن يخطف الفوز لفريقه بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 72 و91، ليفوز فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وبهذا الفوز رفع فرانكفورت رصيده إلى النقطة 26 في المركز السابع، بينما توقف رصيد شالكه عند النقطة 7 في المركز الأخير.