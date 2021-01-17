سر الأسئلة الخمسة من الأهلي للجنة التحكيم واتحاد الكرة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود المكس، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ١٧ نقطة.

ووجه الأهلي خمسة أسئلة للجنة التحكيم واتحاد الكرة المصري:

1- سيد عبدالحفيظ

البداية في تصريحات لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقب المباراة قال فيها أن هناك بعض الأمور لا يريد التحدث فيها، مشيرًا إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة الدوري المصري، وبطل دوري أبطال إفريقيا، وصاحب أكبر شعبية في مصر وإفريقيا والعالم العربي، لم يأت إليه سوى حكمين دوليين فقط خلال السبع جولات الماضية في بطولة الدوري.

ووجه عبد الحفيظ استفسارًا إلى وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، عن سبب ابتعاد الحكام الدوليين عن إدارة مباريات النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد أي شخص داخل المنظومة الرياضية، لكنه يوجه سؤالًا مباشرًا إلى المسئول عن تعيين حكام الدوري المصري، مشيرًا إلى أن وجود حكام من أصحاب الشارة الدولية تقليد متبع عالميًّا للفرق الكبرى التي تخوض مباريات قوية، في المسابقات المحلية.

وأوضح عبد الحفيظ أنه دائم المتابعة لدوري الدرجة الثانية، وهناك حكام دوليون يحكمون في المباريات، ولكن في مواجهات الأهلي الأخيرة لا يوجد فيها حكام من أصحاب الشارة الدولية.

2- ضغط المباريات والمونديال

قال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد إن الفريق الأحمر يلعب بشكل مضغوط وغريب للمباريات وهناك تمييز لبعض الفرق عن غيرها ولن تصمت إدارة النادي تجاه ما يحدث، فالأهلي لعب مباراة وسيخوض الأخري ومنافسه الزمالك يلعب مباراة واحدة في حين أن المنافس لم يخوض مواجهتي دوري أبطال افريقيا وكان القلعة الحمراء تدفع ثمن المشاركة في مونديال العالم للاندية.

3- لعب المباراة بالإسكندرية وسط الظروف الصعبة

وأضاف المصدر انه من غير المنطقي أن يلعب الأهلي وسط تلك الظروف المناخية الصعبة في حين يتم تأجيل مباريات لفرق أخري .

4- التمييز في الملاعب

سادت حالة من الدهشة الشديدة داخل القلعة الحمراء بسبب إصرار اتحاد الكرة علي لعب المباراة في المكس رغم أن الفريقين من القاهرة فيما تم نقل مباراة المنافس التقليدي الزمالك مع اسوان من استاد اسوان إلى القاهرة .

5- ندفع ثمن الإصرار على استمرار تقنية الفيديو

كشف مصدر بالأهلي أن فريق الكرة يدفع الثمن بصورة واضحة عن الإصرار علي بقاء تقنية الفيديو في مباريات الدوري، وقال إن اللجنة الثلاثية حين تم تعيينها من قبل إتحاد الكرة كان له وجهة نظر في إلغاء الإستعانة بتقنية الفيديو ولكن مسئولي الأهلي وقفوا تجاه هذا القرار ، وهو ما ظهرت توابعه في أن كل مباراة يكون فيه أخطاء وأهداف وركلات جزاء لا تحتسب لمسئولي القلعة الحمراء بسبب تقنية الفيديو.