أكد أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي، صعوبة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا ضمن مؤجلات الجولة السادسة بمسابقة الدوري الممتاز، قائلًا إن اللقاء فرصة من أجل تصحيح المسار وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية.
وأضاف أن المقاولون فريق جيد لكن هدفنا هو الثلاث نقاط ومصالحة جماهيرنا، موضحًا أنه تم أغلاق صفحة لقاء الرجاء بالبطولة العربية والتركيز على حصد الانتصار فيما هو قادم.
وأختتم العيسوي تصريحاته بأن عبد الرحمن مجدي لاعب ممتاز ويمتلك قدرات عالية وبالتأكيد غيابه سيكون مؤثرًا على الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمصالحة الجماهير.. مدرب الإسماعيلي: مباراة المقاولون صعبة للغاية وهدفنا الثلاث نقاط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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