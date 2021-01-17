ستونز يضع مانشستر سيتي في المقدمة أمام كريستال بالشوط الأول

تفوق مانشستر سيتي على كريستال بالاس بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف الشوط الأول المدافع جون ستون بعد صناعة من النجم البلجيكي كيفين دي بروين.



ووصل دي بروين لرقم مميز بعد صناعته الهدف الأول لفريقه، حيث وصل لصناعة الهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات.



ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس وبرصيده 32 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، ويبعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستريونايتد.