أخبار الزمالك.. مفاوضات إيزي إيميكا ومواجهة الجونة باستاد بتروسبورت

نشر موقع دوت الخليج الإخباري العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم:

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على إصدار بيان منذ قليل بشأن استضافة ملعب بتروسبورت لـ مباراة الزمالك المقبلة.

وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في فخ التعادل أمام منافسه البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الاسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من مسئولي ملعب بتروسبورت بالموافقة على إقامة مباراة الفريق الأول مع الجونة فى الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت، وتقام المباراة في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، عن بدء تفاوض مسئولي النادي مع وائل الخربتاوي، وكيل النيجيري "إيزي إيميكا"، لاعب وسط المصري البورسعيدي خلال الساعات الحالية.