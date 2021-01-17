عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - باتت صفقة انتقال أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأوليمبي ونادي إنبي إلى النادي الزمالك مهددة بالفشل في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة، ليسير على نهج نجوم الفراعنة مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد النني.
وأعلن مسئولو النادي الزمالك في وقت سابق الاقتراب من حسم صفقة أسامة جلال مدافع فريق إنبي بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، واشترط مسئولي النادي البترولي الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه للموافقة على انتقال اللاعب للزمالك، وكانت هناك محاولات من جانب إدارة القلعة البيضاء لتخفيض المقابل المالي.
وأكدت تقارير صحفية أن أسامة جلال ينتظر وصول عرضًا رسميًا من أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة الحالية، بعدما تواصل معه مسئولي النادي الأوروبي مؤخرًا للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأبلغ المدافع الشاب مسئولي نادي إنبي برغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة، حال وصول عرض مناسب للتعاقد معه في الشتاء الحالي، مشددا على أنه حال عدم وصول أي عروض احترافية له في الوقت الحالي، سوف يوقع عقود انتقاله إلى النادي الزمالك بشكل رسمي حال اتفاق الطرفين.
ومن المنتظر أن يحسم أسامة جلال مصيره بشكل نهائي في الأيام المقبلة سواء بالاحتراف الأوروبي أو الانتقال إلى النادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.