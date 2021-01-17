3 مواجهات نارية لأندية أسيوط في كأس مصر

حيث يستضيف نادي أسمنت أسيوط بقيادة هيثم صالح نادي بترول أسيوط بقيادة كرم جابر في قمة أسيوطية مرتقبة يستضيفها ملعب نادي أسمنت أسيوط.

ويخوض نادي ديروط بقيادة المدير الفني محمدصديق مواجهةصعبة أمام فريق القوصية أحد أندية القسم الثالثبقيادة أحمدالكاس،والذي صعد لهذا الدور بعد فوزه خارج ملعبه علي فريق نادي شبان مسلمين أسيوط أحد أندية القسم الرابع بثلاثية نظيفة.

ويواجه فريق نادي أبوتيج أحد أنديةالقسم الثالث نادي الفيوم ،في مواجهة صعبة لممثل أسيوط،وهي المباراة التي ستقام علي ملعب نادي أبو تيج.