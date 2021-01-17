نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يدرس أحد نجوم النادي الأهلي عدم تجديد تعاقده مع الفريق من أجل خوض تجربة الاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسبما أشارت تقارير صحفية.
ويرغب محمد شريف فى الرحيل عن النادي الأهلي حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم بعدما تعاقد الفريق مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة السابق لتدعيم صفوف الفريق.
وأكد الإعلامي سيف زاهر ان ادارة الأهلي بدأت الخطوات الرسمية لتمديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر الموسم المقبل.
وكشف سيف زاهر عبر برنامجه ملعب اون تايم أن الأهلي عرض على شريف تمديد عقده لمدة 5 مواسم كامله، علي ان يتم رفع قيمة عقده السنوي ل6 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون و700 الف جنيه فقط سنويا.