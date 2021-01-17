نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس أحد نجوم النادي الأهلي عدم تجديد تعاقده مع الفريق من أجل خوض تجربة الاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويرغب محمد شريف فى الرحيل عن النادي الأهلي حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم بعدما تعاقد الفريق مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة السابق لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد الإعلامي سيف زاهر ان ادارة الأهلي بدأت الخطوات الرسمية لتمديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر الموسم المقبل.

وكشف سيف زاهر عبر برنامجه ملعب اون تايم أن الأهلي عرض على شريف تمديد عقده لمدة 5 مواسم كامله، علي ان يتم رفع قيمة عقده السنوي ل6 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون و700 الف جنيه فقط سنويا.