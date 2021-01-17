كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو في نهائي السوبرالإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان، عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة أتليتك بلباو بعد قليل في نهائي السوبر الإسباني.

وشهد التشكيل عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام بلباو، بعدما كان قد غاب في نصف النهائي أمام ريال سوسيداد.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست – أوراخو – لينجيلت – ألبا

خط الوسط: بوسكيتس – دي يونج – ليونيل ميسي

خط الهجوم: بيدري - أنطوان جريزمان – عثمان ديمبلي