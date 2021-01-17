ملخص نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في نهائي السوبر الأسباني فهد العتيبي

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عمر شويل - جدة نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم ، من خلال التغطية المستمرة نتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في نهائي السوبر الأسباني، حيث يستضيف ملعب لا كارتوخا معقل الأخير واحدة من أهم مباريات كرة القدم الأسبانية هذا الموسم، نتيجة مباراة نهائي السوبر الأسباني، وهناك الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم تتابع لحظة بلحظة نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في نهائي السوبر الأسباني، النهائي الأهم خلال هذه الفترة.

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم

انطلقت مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم الأحد الموافق 17-1-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما بدأت مباراة نهائي السوبر الأسباني بين برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه المقالة ملخص نتيجة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في نهائي كأس السوبر الأسباني.

نتيجة مباراة برشلونة وبلباو الآن

برشلونة جريزمان دقيقة 40 اتلتيك بلباو اوسكار دي ماركوس دقيقة 42

وتنقل مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني قناتي السعودية الرياضية 1،3 التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات بتعليف عبدالله الحربي وفهد العتيبي، وذلك ضمن أربعة عشر قناة تليفزيونية أخلى تذيع مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في نهائي كأس السوبر الأسباني.

ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم

نتيجة ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم ، يسعى البارسا في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز وتحقيق اللقب الأول له مع مدربه الجديد رونالد كومان الذي تولى تدريب الفريق في بداية الموسم الحالي، نرصد الآن ملخص نتيجة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في نهائي السوبر الأسباني.

دقيقة 1: انطلاق المباراة وسط حماس كبير من لاعبي الفريقين.

دقيقة 15: تبادل الهجمات من لاعبي الفريقين وسط محاولات متكررة لتسجيل أول أهداف برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في نهائي السوبر الأسباني.

دقيقة 20: لاعبي البارسا يسيطرون على وسط الملعب، ولكن مع تكرار الهجمات من الفريقين لا توجد هجمة تهدد مرمى أي فريق.

دقيقة 30: هجمة خطيرة من جانب عناصر برشلونة مع عرضية مفاجئة باتجاه جريزمان يسدد الكرة دون أن تُصيب الهدف.

دقيقة 35: اتلتيك بلباو يحاول السيطرة على وسط الملعب ويستخدم النواحي الجانبية لصنع هجمة خطيرة بحثاً عن تسجيل أول أهداف برشلونة واتلتيك بلباو في السوبر الأسباني.

دقيقة 40: جوووووووول لصالح برشلونة عن طريق اللاعب جريزمان عن طريق هجمة مرتدة سريعة مررها ميسي لجوردي ألبا لتعود لميسي لكن تنقطع ويسددها اللاعب جرزيمان ليسجل أول أهداف برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في نهائي السوبر الأسباني.

دقيقة 42: جوووول لصالح اتلتيك بلباو عن طريق اللاعب اوسكار دي ماركوس من عرضية رائعة من اللاعب ويليامز ليسددها الأول ليكون التعادل السريع من اتلتيك بلباو.