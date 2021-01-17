رمضان السيد: موسيماني يتحمل مسئولية التعادل أمام البنك الأهلي

أكد رمضان السيد، نجم الأهلى السابق، وجود أخطاء فى تشكيل الفريق الأحمر خلال مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي. وقال "السيد"، فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "الأهلى دفع ثمن أخطاء تشكيل موسيماني أمام البنك الأهلى، والمدير الفني يتحمل نتيجة التعادل، ومحمد يوسف نجح فى التصدي لجبهة علي معلول". وأضاف "موسيماني أخطأ بإشراك وليد سليمان من بداية المباراة، وهو لديه محمد شريف، ووالتر بواليا على دكة البدلاء".

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