إنتر يوقف انتصارات يوفنتوس ويتجاوزه بثنائية
أوقف فريق إنتر ميلان مسلسل انتصارات يوفنتوس، وتغلب عليه 2 - صفر يوم الأحد في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 12، وأضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 52.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف ميلان، الذي تغلب على إنتر ميلان 2 - 1 ، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.
وهذا هو الفوز الأول لإنتر ميلان بعد خسارة وتعادل وهو الفوز الثاني عشر له في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.
فيما أصبحت هذه هي الخسارة الأولى ليوفنتوس بعد ثلاث انتصارات متتالية في الدوري، وهي الخسارة الثانية له بشكل عام في الدوري مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ست.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتر يوقف انتصارات يوفنتوس ويتجاوزه بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.