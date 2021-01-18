رمضان السيد: الأهلي افتقد الحلول الفردية.. وهدف أيمن أشرف صحيح

أكد رمضان السيد، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر افتقد الحلول الفردية فى مباراة اليوم التي تعادل فيها سلبيا أمام البنك الأهلى.
وقال "السيد"، فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "علي معلول مفتاح لعب الأهلي، ولكن محمد يوسف فرض أسلوب لعبه على الفريق الأحمر، وأغلق المساحات وحلول اللعب على الهجمة المرتدة ولكنه لم ينجح فيها".
وعن هدف الأهلى الملغى "هذه اللعبة فى الدوريات الأوروبية يتم احتسابها هدفا ومن وجهة نظري هدف أيمن أشرف صحيح".
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