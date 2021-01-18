رغم الأداء القوي.. بولندا تخسر أمام إسبانيا في مباراة مثيرة بمونديال اليد

استطاع المنتخب الإسبانى لكرة اليد، الفوز بصعوبة على بولندا بنتيجة 27 - 26 ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر. جاءت المباراة مثيرة وقوية من جانب المنتخبين حيث كان المنتخب البولندى بقيادة باتريك روبل ندا قويا للماتادور الإسبانى وذلك لقوة أجنحته ويقظة حارس مرماه. ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم بجوارهما كلا من البرازيل وتونس. وبعد نتائج المجموعة الثانية اليوم يحتل المنتخب الإسبانى الصدارة برصيد 3 نقاط يليه المنتخب البولندى برصيد نقطتين بالتساوى مع البرازيل بنفس الرصيد فى المركز الثالث فيما يتذيل المنتخب التونسى المجموعة برصيد نقطة واحدة . ويتأهل ثلاثة فرق من هذه المجموعة إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

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