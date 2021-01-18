إنتر يحسم ديربي إيطاليا لصالحه 2-0 في شباك يوفنتوس

فاز فريق إنتر على نظيره يوفنتوس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في ديربي إيطاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإيطالي

هدف المباراة الأول أحرزه التشيلي أرتورو فيدال لاعب إنتر في الدقيقة 13 بضربة رأسية رائعة سكنت شباك مرمى فريقه السابق، ليتقدم للنيراتزوري بهدف نظيف

وفي الشوط الثاني، أكد نيكو باريلا انتصار النيراتزوري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنتر للنقطة 40 في المركز الثاني، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.