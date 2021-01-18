إنتر يحسم ديربي إيطاليا لصالحه 2-0 في شباك يوفنتوس

هدف المباراة الأول أحرزه التشيلي أرتورو فيدال لاعب إنتر في الدقيقة 13 بضربة رأسية رائعة سكنت شباك مرمى فريقه السابق، ليتقدم للنيراتزوري بهدف نظيف
وفي الشوط الثاني، أكد نيكو باريلا انتصار النيراتزوري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنتر للنقطة 40 في المركز الثاني، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:
في حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جيورجي كيليني - فرابوتا
خط الوسط:أدريان رابيو - بينتاكور - فيدريكو كيزا - آيرون رامسي
خط الهجوم: ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو
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