تقدم فريق برشلونة بالهدف الثاني على منافسه اتلتيك بلباو خلال المباراة التي تقام بين الفريقين لحسم لقب كأس السوبر الإسباني.
أحرز أنطوان جريزمان، الهدف الثاني لفريقه برشلونة في شباك أتلتيك بلباو، خلال المباراة الجارية الآن.
وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 76 بعد تمريرة أرضية من الجهة اليسرى من جوردي ألبا في اتجاه أنطوان جريزمان، سجلها الفرنسي في مرمى بلباو.
وكان جريزمان أحرز أيضًا هدف برشلونة الأول، وتشير النتيجة الآن لتقدم البارسا (2-1) في نهائي كأس السوبر الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جريزمان يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى أتلتيك بلباو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.