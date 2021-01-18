جريزمان يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى أتلتيك بلباو

تقدم فريق برشلونة بالهدف الثاني على منافسه اتلتيك بلباو خلال المباراة التي تقام بين الفريقين لحسم لقب كأس السوبر الإسباني.

أحرز أنطوان جريزمان، الهدف الثاني لفريقه برشلونة في شباك أتلتيك بلباو، خلال المباراة الجارية الآن.

وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 76 بعد تمريرة أرضية من الجهة اليسرى من جوردي ألبا في اتجاه أنطوان جريزمان، سجلها الفرنسي في مرمى بلباو.

وكان جريزمان أحرز أيضًا هدف برشلونة الأول، وتشير النتيجة الآن لتقدم البارسا (2-1) في نهائي كأس السوبر الإسباني.