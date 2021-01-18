قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، كان ولا بد أن يتخذ قرارا سريعا بحق حارس الفريق الأحمر، محمد الشناوي.
وأضاف رضا البلتاجي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن عدم معاقبة الحكم لبعض اللاعبين الخارجين عن النص يدفعهم لتكرار المواقف.
وأكد رضا البلتاجي، إن حارس مرمى الأهلي، هو آخر من يتحدث عن صحة هدف فريقه، موضحا أن رؤية حكم المباراة لهدف الأهلي رائعة، وقرار الفار كان موفقًا، لوجود خطأ على أيمن أشرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير تحكيمي: هدف الأهلي في البنك غير صحيح.. وكان يجب معاقبة الشناوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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