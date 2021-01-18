وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يشهدان مباراة الدنمارك والكونغو الديمقراطية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، بالمقصورة الرئيسية بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي؛ مباراة الدنمارك والكونغو الديمقراطية ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير الجاري.

وفاز منتخب الدنمارك علي منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 39 /19 في مباراة شهدت تسيد المنتخب الدنماركي بطل العالم بفضل خبرة لاعبيه ، وذلك بعد أن تقدم الدنمارك بنتيجة 23 / 10 في الشوط الأول بمونديال اليد .

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التى تخوض المباريات بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي ، والتي شهدت أيضًا تحقيق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا علي منتخب البحرين بنتيجة 24-21 ، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسفير البحريني وسكرتير السفارة الأرجنتينية .

ويلتقي في الجولة القادمة من المجموعة الرابعة الأرجنتين والكونغو، اما منتخب البحرين فسيلاقي الدنمارك.