وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يشهدان مباراة الدنمارك والكونغو الديمقراطية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، بالمقصورة الرئيسية بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي؛ مباراة الدنمارك والكونغو الديمقراطية ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير الجاري.
وفاز منتخب الدنمارك علي منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 39 /19 في مباراة شهدت تسيد المنتخب الدنماركي بطل العالم بفضل خبرة لاعبيه ، وذلك بعد أن تقدم الدنمارك بنتيجة 23 / 10 في الشوط الأول بمونديال اليد .
ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التى تخوض المباريات بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي ، والتي شهدت أيضًا تحقيق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا علي منتخب البحرين بنتيجة 24-21 ، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسفير البحريني وسكرتير السفارة الأرجنتينية .
ويلتقي في الجولة القادمة من المجموعة الرابعة الأرجنتين والكونغو، اما منتخب البحرين فسيلاقي الدنمارك.
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