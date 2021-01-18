ستونز يرتدي ثوب المهاجم ويقود مانشستر سيتي لفوز كبير على كريستال بالاس بالبريميرليج

حقق مانشستر سيتي، فوزا كبيرا على كريستال بالاس برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 35 في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد صاحب الصدارة بـ 37 نقطة، مع العلم أن الفريق السماوي يتبقى له مباراة مؤجلة.



وافتتح جون ستونز التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعدما تلقى عرضية مميزة من كيفين دي بروين، حولها برأسية متقنة نحو المرمى.



وأحرز إلكاي جوندوجان الهدف الثاني من تسديدة رائعة في الدقيقة 56، ثم عاد ستونز للتسجيل مجددا وأضاف ثالث أهداف السيتي في المباراة عند الدقيقة 68.

وقبل النهاية بدقيقتين أضاف الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج الهدف الرابع لمانشستر سيتي.



وتوقف رصيد كريستال بالاس بعد الخسارة عند النقطة 23 في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري.



ومن المقرر أن يلتقي السيتي في المواجهة المقبلة مع أستون فيلا يوم الأربعاء القادم، بينما سيلعب كريستال بالاس المباراة القادمة مع وست هام.