نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ملعب الفجر" يكشف أخطاء موسيماني أمام البنك وتمهيد صدارة الدوري للزمالك "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية اليوم، في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة سقوط أمطار غزيرة قبل انطلاقها حتى نهاية الشوط الأول، مما أثر على أداء لاعبي الفريقين.

ويكشف "ملعب الفجر"، أخطاء موسيماني في هذه المباراة بعد خسارة نقطتين وتمهيد صدارة الدوري للزمالك، عبر الفيديو التالي :