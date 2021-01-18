أجايي شبح صلاح محسن مع الأهلي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح المهاجم النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شبحا يخيف صلاح محسن لاعب الأحمر قبل الإعلان عن قائمة القلعة الحمراء المشاركة في كأس العالم للأندية.
أجايي يهدد مشاركة صلاح محسن في كأس العالم للأندية
اقترب الجناح النيجيري جونيور أجايي من الشفاء وذلك قبل أيام على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية فى قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن الجهاز الفني للأحمر، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني كان يُفكر في استبعاد جونيور أجايي من القائمة المشاركة فى كأس العالم للأندية بسبب إصابته الوتر الوحشي.
وأوضح المصدر أن تماثل أجايي للشفاء زاد من أسهمه في المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية باعتباره أحد أهم عناصر الفريق حيث تم إرسال اسمه للفيفا ضمن قائمة مبدئية شملت 35 لاعباً سيتم تقلصيها لـ23 لاعباً يوم 22 يناير الجارى.
وأتم المصدر موضحا أن دخول الجناح النيجيري جونيور أجايي في قائمة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية سيتسبب في استبعاد صلاح محسن من رحلة قطر ي فبراير المقبل.