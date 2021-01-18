زد يستضيف الترسانة فى قمة مباريات الدور الثاني لكأس مصر

أحمد جودة - القاهرة - ،

يستضيف فريق زد اف سي بقيادة أسامة نبيه نظيرة فريقا بقيادة علاء نوح، على ملعب الكلية الحربية، فى تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين فى قمة مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر.

ويسعي الفريقين لبداية قوية بالكأس، حيث يدخل أصحاب الديار مطالباً باستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ أربع مباريات بالدوري، ومن المحتمل إن يدفع أسامة نبيه بنفس تشكيلة الفريق التى خاضها المباراة الماضية، مع إجراء بعض التعديلات، من أجل إراحة اللاعبين لمباراة الدوري.

بينما يدخل الترسانة المباراة سعياً، لاستمرار مسلسل الانتصارات التى يوصلها الفريق بالدوري، مؤكداً إن المباراة هي مباراة بطعم الدوري.

وسبق وان اتلقى الفريقين بمسابقة الدوري، على ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة، ضمن مباريات الأسبوع السادس بالقسم الثاني، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، تقدم الترسانة عن طريق لاعبه أحمد عارف (توتي) في الدقيقة 63 من رأسية اللاعب هشام رجب، وأدرك زد التعادل فى الدقيقة 83 عن طريق لاعبه إسلام خالد (الفار) اثر مراوغته لمدافعي الترسانة من تمريرة اللاعب محمد شاهين.

ويتساوي الفريقين فى عدد من النقاط برصيد 13 نقطة، حيث يحتل زد المركز السادس، بينما يحتل الشواكيش المركز الخامس.