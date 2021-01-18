أتلتيك بلباو يتوج بكأس السوبر الإسباني

أتلتيك بلباو يتوج بكأس السوبر الإسبانيتوج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على برشلونة 3-2 بعد التمديد، في النهائي الذي جمعهما على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وعادل الفريق الباسكي سريعا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وأعاد غريزمان التقدم لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وعادل بيلباو النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة عن طريق أسيير فيلاليبري.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليحتكما لوقتين إضافيين.

وسجل بيلباو هدف التقدم عن طريق إينياكي ويليامز في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول بتسديدة رائعة لا تصد ولا ترد.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، لضربه أحد لاعبي المنافس بدون كرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز بيلباو وتحقيقه ثالث ألقابه في المسابقة.