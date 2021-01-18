خبير تحكيم إنجليزي: هدف الأهلي الملغي أمام البنك صحيح 100%

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ديرموت جالاجر، الحكم الدولي الإنجليزي السابق، أم هدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سجله أيمن أشرف في شباك البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، وتم إلغائه، صحيح 100%.

وتابع الحكم الإنجليزي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا أصدق قرار الحكم بإلغاء هذا الهدف".

وكان تم إلغاء هدف أيمن أشرف الذي سجل في الشوط الثاني، من اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد عودة الحكم محمد سلامة، إلى تقنية الفيديو.

وواصل ديرموت، "قرار الحكم كان صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي في مباراة اليوم".