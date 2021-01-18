سيف زاهر يكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة نادي الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أسماء بعض المرشحين لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة بعد عزل اللجنة الأوليمبية لمرتضي منصور منذ شهرين.

وقال زاهر خلال برنامجه "ملعب أون تايم" الثلاثي حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة سابقا، وخالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، جميعهم يدرسون الترشح لرئاسة النادي الأبيض.

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على إصدار بيان منذ قليل بشأن استضافة ملعب بتروسبورت لـ مباراة الزمالك المقبلة.

وجاء نص الزمالك كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك حرصه التام على توطيد أواصر العلاقات الطيبة مع كافة الأندية وكذا كافة المتعاملين مع النادي في كل المجالات .

وشدد البيان ، علي ان هناك ارتباطا بالعلاقات الوثيقة التي يرتبط بها نادي الزمالك مع المسئولين في المنشآت الرياضية والتي يسودها الود والاحترام والتعاون لمصلحة الكرة المصرية فإن إدارة نادي الزمالك تتقدم بتوجيه الشكر والتقدير للسيد / زكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت بشأن موافقة سيادته على استضافة ملعب بتروسبورت لمباراة فريق الزمالك مع نظيره الجونة بالدوري العام وذلك رغم توالي المباريات للفرق المصرية أو العربية والإفريقية على ملعب بتروسبورت .