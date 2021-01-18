أكد الإعلامي سيف زاهر أن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو البرلمان المصري الحالي يتعرض لضغوط كثيرة لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب الرئيس.

وأضاف سيف زاهر خلال تقدم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق يدرس خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة . وتابع سيف زاهر :" المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق يدرس أيضا خوض انتخابات الزمالك المقبلة . واوصل:" المنافسة بين حازم أمام وعمرو الجنايني ستكون في غاية الصعوبة ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة في قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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