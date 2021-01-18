سبب طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو أمس في نهائي السوبر الأسباني

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عمر شويل - جدة طرد ميسي في مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بنهائي السوبر الأسباني ، انطلقت أمس الأحد 17-1-2021 مباراة قوية للغاية بين فريقي برشلونة واتلتيك بلباو لحساب نهائي كأس السوبر الأسباني وسط حماس كبير من جانب لاعبي الفريقين، ومن خلال متابعتنا المستمرة لمجريات اللقاء فعند الدقيقة 120 من زمن المباراة أعلن الحكم طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني، ويتساءل جميع الجماهير وعشاق كرة القدم وبالتحديد متابعي البارسا عن سبب طرد ميسي من مباراة نهائي السوبر الأسباني، وذلك ما سنتعرف عليه خلال السطور القليلة القادمة.

طرد ميسي في مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

أثارت لحظة طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو أمس الأحد 17-1-2021 لحساب نهائي كأس السوبر الأسباني جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي مما جعل البعض يتساءل ما هو سبب طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو أمس والتي أقيمت على ملعب لا كارتوخا معقل الباسكي.

ميسي يحصل على أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة ضد أمام أتلتيك بلباو، هو ما أثار الذعر والاستياء الكبير وسط محبي وعشاق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب خط الهجوم في فريق برشلونة الأسباني، ولاقى قرار حكم مباراة نهائي السوبر الأسباني الكثير من الانتقادات لهذا السبب.

سبب طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

وكانت لحظة طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 120 لاعتدائه بدون كرة على لاعب اتلتيك بلباو مما جعل الحكم لم يتراجع في اتخاذ قرار بإظهار البطاقة الحمراء في وجه ليونيل ميسي ويطرده خارج ملعب اللقاء.

وفي نفس السياق فقد أطاح اتلتيك بلباو بفريق برشلونة في مباراة مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني، ليُحقق اللقب بعدما فاز على البارسا بنتيجة 3-2 وإليكم تفاصيل أهداف مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني.

برشلونة جريزمان دقيقة 40

جريزمان دقيقة 77 اتلتيك بلباو أوسكار دي ماركوس دقيقة 42

أسبير فيلاليبري دقيقة 90

إينياكي ويليامز دقيقة 93

وبهذا نكون انتهينا من الإجابة على الكثير من التساؤلات حول سبب ولحظة طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو أمس في نهائي كأس السوبر الأسباني، سنتابع معكم المزيد من التفاصيل والأخبار الرياضية وذلك من خلال تقارير متتالية.