نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق إنتر ميلانو، مع منافسه أودينيزي، يوم السبت 23 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقد حقق إنتر الفوز بالأمس على حساب يوفنتوس، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا.

ويحتل إنتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن ميلان متصدر الترتيب والذي سيلتقي مع كالياري مساء اليوم في ختام الجولة.