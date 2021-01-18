أكد سامي الشيشيني المدير الفني السابق لأسوان انه واجه صعوبات كبيرة خلال فترة قيادته لممثل الصعيد.
وأضاف سامي الشيشيني في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، انه تلقى العديد من العروض التدريبية خارج مصر عقب رحيله عن قيادة نادي أسوان.
وأوضح سامي الشيشيني أن نادي الزمالك يقدم مستويات رائعة هذا الموسم ويمتلك بدائل في كافة الأماكن ولا يقف علي غياب أي نجم".
وتابع: "رحيلي عن الزمالك بسبب اللائحة والتي كانت تنص علي حصول المدرب على 20 الف جنيه فيما يحصل اللاعب على 150 الف جنيه حال الفوز ببطولة.
وأوصل: "أكثر من مليون ونصف المليون دولار لتجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك غير مقبول وحسام حسن البديل الأفضل لمصطفي محمد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامي الشيشيني: تلقيت عروضا خارجية ورحلت عن الزمالك بسبب عدم التقدير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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