مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الإثنين 18 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي ارسنال × نيوكاسل يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي كاليارى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري المصري الاتحاد السكندرى × إنبى – الثانية والنصف عصرا غزل المحلة × المقاصة – الثانية والنصف عصرا سيراميكا × طلائع الجيش – الثانية والنصف عصرا الإسماعيلى × المقاولون العرب – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت



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