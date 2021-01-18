نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

تسبب هدف ايمن اشرف لاعب الأهلي الملغي في شباك البنك الأهلي، في نشوب خلاف في الرأي بين الثنائي محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي والخبير التحكيمي سمير عثمان خلال تصريحاتهم ببرنامج " ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "،، بعد ان اكد يوسف ان الهدف جاء من خطأ واضح فيما اكد سمير عثمان ان الهدف صحيح وكان يجب علي الحكم احتسابه دون اللجوء لتقنية الفار. أكد الإعلامي سيف زاهر أن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو البرلمان المصري الحالي يتعرض لضغوط كثيرة لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب الرئيس. أجمعت عددا من الصحف الإنجليزية، أن نادي ليفربول أصبحت خطورته أقل بكثير على المرمي خلال المباريات الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.