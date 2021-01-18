نشر نادي فناربخشة التركي اللقطات الأولى لوصول لاعب آرسنال مسعود أوزيل إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق.
وأضاف:«جئت الليلة مع عائلتي إلى اسطنبول، والحمد لله الذي منحني الفرصة لتمثيل هذا النادي. سأرتدي القميص بكل فخر».
لم يلعب أوزيل البالغ من العمر 32 عامًا مع فريق أرسنال منذ مارس الماضي.
من المقرر أن يحصل أوزيل على تخفيض كبير في راتبه من أجل الانضمام إلى فناربخشة، ومن المرجح أن يوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 65 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. اللقطات الأولى لوصول مسعود أوزيل لنادي فناربخشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.