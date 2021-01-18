نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استياء في إنبي بسبب تأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، على قرار تأجيل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، الذي كان مقرر لها اليوم الإثنين.

وقال عبدالناصر محمد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مسحة كورونا التي أجراها نادي إنبي للاعبيه لم تثبت سوي إيجابية عينة كريم طارق فقط".

وتابع، "علاقتنا بنادي الاتحاد السكندري رائعة، وهو ليس طرفا في أزمة تأجيل المباراة، وعلمنا بتأجيل مباراتنا أمام الاتحاد من وسائل الإعلام، ولم أكن أعلم السبب".

وتساءل، "لماذا لم تظهر نتائج مسحات كورونا التي أجراها نادي الاتحاد السكندري في موعدها الطبيعي؟".

واختتم، "لم يكن من اللائق أن نعلم بقرار تأجيل مباراتنا أمام الاتحاد، ونحن في الطريق إلى الإسكندرية، ومجلس الإدارة اتخذ القرار بالعودة مجددا إلى القاهرة".