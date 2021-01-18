نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ميلان الكروي الأول، ضيفًا على نظيره كالياري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي ميلان وكالياري، مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري.

وتنطلق أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي ميلان وكالياري، عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد كالياري في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد مرور 17 جولة من الكالتشيو.

القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي

وتنقل أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي ميلان وكالياري على قناة بي إن سبورت Hd 4، الناقل الحصري للبطولة.