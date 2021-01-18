التاريخ يرجح كافة الإسماعيلي على المقاولون العرب قبل لقاء اليوم

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب، اليوم، الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الإسماعيلية، في جولة مؤجلة ضمن الأسبوع السادس من منافسات الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المقاولون في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.

ويبحث الفريقان في مواجهة اليوم، عن الخروج من اللقاء بالثلاث نقاط، لتحسين موقفهما في ترتيب جدول الدوري.

تاريخ كبير بين الناديين ومواجهات مليئة بالحماس والجدية، نستعرض تاريخ مواجهات الفريقين من خلال التقرير التالي:- في الدورى العام واجهة الاسماعيلي ذئاب الجبل حيث لعب 70 مباراة فاز الدراويش فى 31 وتعادل 26 وخسر 13 له 83 هدفًا عليه 57 هدفًا كلين شيت 30 مباراة ملعب الإسماعيلى فاز 19 تعادل 14 خسر 2 له 45 هدفًا عليه 18 هدفًا كلين شيت 19 مباراة ملعب المقاولون العرب فاز 12 تعادل 12 خسر 11 له 38 هدفًا عليه 39 هدفًا كلين شيت 11 مباراة أهداف الإسماعيلى عن طريق 47 لاعبًا بدون لاعبا المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما ، أسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما ، أيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيونى 3 أهداف لكلا منهما ، حمدى نوح ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدى الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيرى ومحمود متولى وكريم بامبو هدفين لكلا منهما ، على أبو جريشة وأبو بكر غازى وحماده الرومى وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقى وطارق الصاوى ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزى جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسنى عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيى وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد على وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب وإيمانويل بناهينى ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهما بجانب هدفى لاعبا المقاولون العرب كأس مصر .. لعب 11 مباراة فاز 7 تعادل 2 خسر 2 له 16 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 7 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ” الهدافين .. محمد صلاح أبو جريشة وحسنى عبد ربه 3 أهداف لكلا منهما وإسماعيل توتو هدفين وعماد سليمان وحمدى نوح وطارق الصاوى وجون أوتاكا ومحمد بركات ومحمد حسيب وكريم بامبو هدفًا لكل منهم ولاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا كأس الكونفدرالية .. • لعب مباراتين فاز 1 خسر 1 له هدفين عليه هدفين كلين شيت صفر الهدافين .. محمد محسن أبو جريشة ومحمد حمص وعمرو الدسوقى هدفًا لكل منهم

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