يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس القادم، في الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خوض تدريبات اليوم الاثنين، دون الحصول على راحة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.
وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدروي المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.