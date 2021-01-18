اليوم.. عبد الناصر محمد يقود بهلاء أمام نزوى في الجولة السادسة للدوري العماني

يخوض الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى غدا مباراة قوية أمام فريق نزوى، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى العمانى تحت القيادة الفنية لعبدالناصر محمد وجهازه المعاون مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى.

ويواجه المدير الفنى أزمة حقيقة فى الفريق منذ بداية الموسم الحالى حيث لايوجد بقائمة الفريق سوى 16 لاعبا فقط بعدما فشلت الإدارة فى توفير الصفقات التى طلب التعاقد معها فى بداية الموسم رغم طلبه تدعيم الفريق بــ 10 لاعبين.

ويواجه الجهاز الفنى المصرى صعوبة كبيرة فى توفير التشكيل المناسب لكل مباراة بسبب النقص العددى فى القائمة.

واستغل الجهاز الفنى التدريبات الأخيرة من أجل شرح الأخطاء الدفاعية التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، والتى كانت سببًا فى تعادل الفريق خلال 4 لقاءات متتالية.

وأكد عبدالناصر محمد أن الفريق يعانى بشدة من عدم توافر البديل المناسب لعدم اكتمال القائمة بسبب أزمة كورونا والتى منعت الإدارة من اتمام العديد نن الصفقات خلال موسم القيد الصيفى.

ويحتل فريق بهلاء حاليا المركز الثامن فى بطولة الدورى العمانى.