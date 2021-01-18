ينتظم جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن «أجايي» مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا، بشكل منفرد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة البنك الأهلي غدا.
يذكر أن أجايي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي.
وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدروي المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.