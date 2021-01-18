أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الإثنين 18 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012