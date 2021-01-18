نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الإثنين 18 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.
ويحتل فريق الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها المارد الأحمر حتى الآن في الدوري.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1- الأهلي 17 نقطة
2- الزمالك 16 نقطة
3- الجونة 15 نقطة.
4- بيراميدز 12 نقطة.
5- المصري 10 نقاط.
6-إنبي 10 نقاط.
7- مصر المقاصة 10 نقاط.
8- سيراميكا كيلوباترا 8 نقاط.
9- البنك الأهلي 8 نقاط.
10- سموحة 8 نقاط.
11- الاتحاد السكندري 8 نقاط.
12- غزل المحلة 7 نقاط.
13- أسوان 7 نقاط.
14- الإسماعيلي 6 نقاط.
15- وادي دجلة 6 نقاط
16- الانتاج الحربي 5 نقاط.
17- المقاولون العرب 4 نقاط.
18- طلائع الجيش 4 نقاط.