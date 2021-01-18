الرياضة

الأهلي في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الإثنين 18 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

ويحتل فريق الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها المارد الأحمر حتى الآن في الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي 17 نقطة

2- الزمالك 16 نقطة

3- الجونة 15 نقطة.

4- بيراميدز 12 نقطة.

5- المصري 10 نقاط.

6-إنبي 10 نقاط.

7- مصر المقاصة 10 نقاط.

8- سيراميكا كيلوباترا 8 نقاط.

9- البنك الأهلي 8 نقاط.

10- سموحة 8 نقاط.

11- الاتحاد السكندري 8 نقاط.

12- غزل المحلة 7 نقاط.

13- أسوان 7 نقاط.

14- الإسماعيلي 6 نقاط.

15- وادي دجلة 6 نقاط

16- الانتاج الحربي 5 نقاط.

17- المقاولون العرب 4 نقاط.

18- طلائع الجيش 4 نقاط.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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