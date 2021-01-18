نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد آرسنال لخوض مباراة نارية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

ويتواجد آرسنال في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، فيما يأتب نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

وفيما يلي تشكيل آرسنال المتوقع:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: روب هولدينج، هيكتور بيليرين، كيران تيرني، بابلو ماري،

خط الوسط: محمد النني، بوكايو ساكا، غرانيت تشاكا

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ، ألكسندر لاكازيت، اميل سميث رو