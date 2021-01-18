آرسنال يواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. الليلة

يخوض فريق آرسنال الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمد النني، مواجهة هامة عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد، الليلة، في تمام العاشرة مساء، على ملعبه "الإمارات"، في ختام الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال مركزا متأخرا في جدول الدوري الإنجليزيـ حيث يتواجد في الـ11 برصيد 24 نقطة، بينما يأـس نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

ويبحث آرسنال في المباراة عن فوزه الثامن هذا الموسم، من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، حيث خاض 18 مباراة حقق من ضمنهم 7 انتصارات، وتعادل 3، فيما تلقى 8 هزائم.

وفي سياق أخر، احتفى محمد النني، لاعب وسط الفريق، بمرور 5 أعوام على انتقاله إلى صفوف الجانرز.