ويحتل آرسنال مركزا متأخرا في جدول الدوري الإنجليزيـ حيث يتواجد في الـ11 برصيد 24 نقطة، بينما يأـس نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.
ويبحث آرسنال في المباراة عن فوزه الثامن هذا الموسم، من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، حيث خاض 18 مباراة حقق من ضمنهم 7 انتصارات، وتعادل 3، فيما تلقى 8 هزائم.
وفي سياق أخر، احتفى محمد النني، لاعب وسط الفريق، بمرور 5 أعوام على انتقاله إلى صفوف الجانرز.
وكتب النني عبر "تويتر": "مدفعجي دائما.. من دواعي سروري أن أتواجد هنا في آرسنال".
وكان النني قد حقق 3 ألقاب مع آرسنال، حيث توج بكأس الدرع الخيرية عامي 2018 و2021 بجانب كأس الاتحاد عام 2017.
وحمل النني شارة قيادة آرسنال وهو أول لاعب مصري وعربي يحظى بهذا الإنجاز.
وخاض الفرعون المصري، 109 مباريان بقميص آرسنال.
وقام آرسنال بإعارة النني إلى بشكتاش التركي الموسم الماضي، قبل أن يعود للجانرز مرة اخرى، ويشارك بانتظام تحت قيادة ميكيل آرتيتا المدير الفني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آرسنال يواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.