لجنة الترتيب للمشاركة بمونديال العالم بالأهلي تحسم موعد السفر للدوحة

تعقد اللجنة العليا للترتيب لمشاركة الأهلي في مونديال العالم اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث العديد من العوامل على رأسها الموعد النهائي للسفر إلى قطر.
كما تم الاستقرار على السفر بالقوام الرئيسي للقائمة الخاصة باللاعبين وليس كل أعضاء الفريق كما كان يرغب الجهاز الفني، حيث ترى اللجنة أن هناك إجراءات احترازية مشددة تخضع لها البعثة هناك وبالتالي سيصيب بعضهم الملل خاصة أنه لن يستطيع خوض برنامجه العلاجي بصورة طبيعية.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم لتدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس القادم، في الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خوض تدريبات اليوم دون الحصول على راحة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.
وخضع وليد سليمان جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لأشعة سونار اليوم بعد إصابته خلال مباراة البنك الأهلي التي جرت أمس باستاد المكس.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود المكس، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ١٧ نقطة.
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