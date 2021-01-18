الدوري المصري.. مواجهة متكافئة بين غزل المحلة ومصر للمقاصة اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة اليوم فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على غزل المحلة بملعب الأخير فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.
ويسعى المقاصة إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل مواصلة العروض المميزة التى يقدمها الفريق فى الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه إيهاب جلال بعد فوزه فى مباراتين متتاليين على حساب الإسماعيلى وأسوان.
وفى المقابل يدخل المحلة مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب الدوري بعد أن كان تعادل فى مباراته الأخيرة على ملعبه أمام أسوان بهدف لكل منهما.
ويحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد سبعة نقاط فيما يقع مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 10 نقاط.
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