محمد يوسف يكشف كواليس تعادل البنك الأهلي مع المارد الاحمر

واضاف يوسف في تصريحات عبر أثير "اون تايم سبورت" أنه توقع تشكيل الاهلي قبل المباراة ولكن المفاجأة كانت تتمثل في الدفع ب وليد سليمان من بدايه المباراة، مشددا أنه لاعب متميز ويمتلك حلولا كثيرة.
وتابع أنه ركز على غلق كافه المساحات خلال المباراة مشددا أن ترك أي مساحه كانت ستضمن للأهلي الفوز بسهوله
وأكمل أنه حرص على تحذير اللاعبين من الشوط الثاني، حيث سيكون هناك ضغط كبير من جانب الاهلي لتحقيق الفوز.
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