لأول مرة منذ 21 شهرًا .. نجم الأهلي يبدأ تدريبات الكرة

يبدأ كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الأسبوع المقبل الدخول في التدريب بالكرة الخفيف لأول مرة منذ قرابة الــ21 شهرًا.

وحسب مصادر بالجهاز الطبي فان اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي مكثف علي مدي الشهور الثلاث ولم يتم السماح له ببدء التدريب الخفيف بالكرة إلا بعد الرجوع للطبيب الإلماني المعالج له.

ومن المعروف ان كريم نيدفيد تم قيده محليًا وأفريقيا في قائمة الفريق خاصة أنه سيكون جاهزًا للمشاركة خلال اسبوعين علي أقصي تقدير.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم لتدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس القادم، في الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خوض تدريبات اليوم دون الحصول على راحة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وخضع وليد سليمان جناح الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لأشعة سونار اليوم بعد إصابته خلال مباراة البنك الأهلي التي جرت أمس بإستاد المكس.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود المكس، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ١٧ نقطة.