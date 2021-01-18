الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا يستضيف طلائع الجيش اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا اليوم مع طلائع الجيش بملعب السويس الجديد فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .
ويبحث سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه هيثم شعبان إلى العودة من جديد إلى تحقيق الانتصارات بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة عما كانت عليه البداية القوية فى الدوري .
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر ثلاثة مباريات .
وفى المقابل يدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني بمعنويات جيدة بعد فوزه الأخير على حساب وادى دجلة بهدف دون رد ، وهو الفوز الأول له بمسابقة الدورى الممتاز الجارى .
ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط .
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