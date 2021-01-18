الرياضة

كهربا يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - يحتل محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي حتى الآن صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف.

وتلعب اليوم الإثنين 18 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

محمود كهربا 4 أهداف

رمضان صبحي 4 أهداف

أحمد سمير 4 أهداف

حسام حسن 3 أهداف

مروان حمدي 3 أهداف

محمد شريف 3 أهداف

وليد سليمان 3 أهداف

عمر كمال 3 أهداف

والتر بواليا 3 أهداف

إمام عاشور 3 أهداف

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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