نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي حتى الآن صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف. وتلعب اليوم الإثنين 18 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021. وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز: محمود كهربا 4 أهداف رمضان صبحي 4 أهداف أحمد سمير 4 أهداف حسام حسن 3 أهداف مروان حمدي 3 أهداف محمد شريف 3 أهداف وليد سليمان 3 أهداف عمر كمال 3 أهداف والتر بواليا 3 أهداف إمام عاشور 3 أهداف