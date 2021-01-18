نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب موسيماني بحسم موقفه من رحيل "صلاح محسن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب مسؤولو النادي الأهلي من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول حسم موقفه من استمرار أو رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق.

وارتبط اسم صلاح محسن بالرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تلقي اللاعب ٣ عروض من أندية سموحة وإنبي والاتحاد السكندري للرحيل على سبيل الإعارة.

وكان موسيماني قد استبعد اللاعب من حساباته الفنية في مباراة الأهلي الأخيرة أمام البنك الأهلي، والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وطلب مسؤولو الأهلي من المدرب الجنوب إفريقي حسم مصير صلاح محسن من العروض التي تلقاها اللاعب سواء بالموافقة على رحيله أو استمراره صمن صفوف الفريق ورغبته في الاعتماد عليه.