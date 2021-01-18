وأضاف شوبير في تصربحات اذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن اتحاد الكرة في الوقت الحالي لا يسير وفق اللوائح التي وضعها حيث أكد أن اللائحه التي ارسلها اتحاد الكرة لـ الاندية تنص على ان الايقاف لن يكون له علاقة بمباريات بطولة كأس مصر
وتابع ان ما حدث هو ايقاف محمود علاء عقب حصوله على انذارين خلال مباريات بطولة كأس مصر مشددا ان الايقاف باطل.
وطالب مسؤولي الزمالك بمراجعه اللائحه للتاكد من بطلان ايقاف اللاعب
اما عن كريم بامبو نجم الزمالك فأكد ان اللاعب مصر على الرحيل لـ انبي ورفض كافه العروض التي تلقاها من انديه اخرى لرغبته في اللعب تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني لـ انبي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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